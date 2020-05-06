نائب: خضوع الكاظمي للحلبوسي وأمريكا سيسقط حكومته داخل البرلمان

اكد النائب المستقل باسم خشان، الأربعاء، أن خضوع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لضغوط رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والولايات المتحدة الأمريكية سيسقط حكومته داخل البرلمان، فيما بين ان موقف نوري المالكي واياد علاوي سيؤثر على تمرير حكومة الكاظمي داخل البرلمان.

وقال خشان في تصريح صحفي، إن “تراجع المالكي وعلاوي وعدد من أعضاء تحالف الفتح عن دعم الكاظمي سيؤثر على تحقيق تمرير الحكومة مساء اليوم”، لافتا إلى إن “ الكابينة الوزارية للكاظمي أثارت حفيظة الكتل الشيعية وقد تتراجع عن دعمها خلال الساعات المقبلة”.

وأضاف أن “خضوع الكاظمي لضغوط الحلبوسي والدعم الامريكي الصريح لحكومته اثر على موقف الكتل السياسية الداعمة”، مبينا أن “الكاظمي قد يواجه مصير عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي مساء اليوم”.

و استبعد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، اليوم الأربعاء، تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي خلال جلسة اليوم.

وكان ائتلاف الوطنية قد أعلن ، اليوم الأربعاء، عن لجوئه إلى المعارضة داخل مجلس النواب في حال تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.