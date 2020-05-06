صحيفة فرنسية : نحو 3 آلاف ارهابي من داعش ما زالوا ينشطون شمال شرق العراق

قالت صحيفة لوموند الفرنسية" اليوم الأربعاء إن قرابة 3000 ارهابي من تنظيم داعش ما زالوا ينشطون شمال شرق العراق.

وكشفت أن التنظيم أعاد تكوين خلايا تابعة له في المناطق المحررة، موضحة أنهم من الارهابيين العائدين من سوريا وقد تسللوا عبر الحدود التي تمتد أكثر من 600 كيلومتر في الصحراء.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أنه منذ نهاية شهر آذار/ مارس، لوحظت عودة لافتة إلى نشاط هذه الخلايا في محافظة الأنبار على طول الحدود مع الأردن وسوريا.

ويذكر أن قوات الحشد الشعبي أحبطت محاولة تسلل لـ"داعش" الارهابي في سامراء، وقصفت عدداً من نقاط تمركز مسلحي التنظيم في قضاء تكريت. وتحدثت خلية الاعلام الأمني عن سقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا في محيط مطار بغداد.

وفجر أمس الثلاثاء أحبط الحشد الشعبي هجوماً لداعش في جرف الصخر جنوب بغداد.

وانطلقت الإثنين عمليات "أسود الصحراء" لملاحقة بقايا داعش الارهابي في صحراء الأنبار.