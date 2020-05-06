الحزب الديمقراطي الكردستاني: لا نقبل بالتغييرات ووزارة المالية استحقاق الكرد

أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية فيان صبري، الأربعاء، أن الكرد لا يرضون إلا باستحقاقهم بالمناصب الوزارية، مؤكدة بالقول وزارة المالية استحقاقهم.

وقالت صبري في بيان مقتضب إن "الكرد لا يرضون إلا باستحقاقهم بالمناصب الوزارية". وأضافت، "نحن نطالب بإستحقاقنا كما هي بالمناصب الوزارية ولا نرضى بأي تغيير".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته اليوم الأربعاء، والمخصصة لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكل مصطى الكاظمي.