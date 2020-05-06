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وزارة التعليم العالي تنفي اجراء امتحانات نهائية لطلبة الدراسات العليا في الجامعات العراقية


نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن اجراء الامتحانات النهائية لطلبة الدراسات العليا في الجامعات العراقية، مشيرة إلى اجراء امتحانات الكورس الأول في بعض الجامعات.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة عدنان العربي في بيان، إن "الوزارة خلال اجتماع هيئة الرأي، قد خولت بعض الجامعات التي لم يجر فيها امتحانات الكورس الأول لطلبة الدراسات العليا، بإجرائها خلال الأيام المقبلة".

وأوضح، أن "وزارة التعليم أعطت صلاحية لمجالس الجامعات والكليات تحديد موعد الامتحانات الكورس الأول حرصا على مستقبل الطلبة واجتيازهم للعام الدراسي الحالي بنجاح ودون معوقات تحول دون اكمال مسيرتهم الدراسية".

ودعا العربي وسائل الاعلام إلى "توخي الدقة في التعامل مع اخبار الوزارة والتعاطي مع الانباء والبيانات الصادرة عن الموقع الرسمي للوزارة حصراً".

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وزارة التعليم العالي تنفي اجراء امتحانات نهائية لطلبة الدراسات العليا في الجامعات العراقية
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