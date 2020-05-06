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الغبان: تحالف الفتح متماسك وسيكون موقفنا من حكومة الكاظمي موحد


أكد رئيس كتلة الفتح في البرلمان محمد الغبان،  أن تحالف الفتح "متماسك"، مشددا على أن موقف التحالف من حكومة الكاظمي المرتقبة والمرشحين للكابينة سيكون "موحدا".

وقال الغبان، في تغريدة له على موقع تويتر، إن تحالف الفتح متماسك، مؤكدا سيكون موقفنا من حكومة الكاظمي المرتقبة والمرشحين للكابينة موحد.

واضاف الغبان، أن هذا لا يمنع من التباين في وجهات النظر والاراء من قبل الكتل المنضوية في تحالف الفتح او من قبل نواب كتلة التحالف.

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