عصر اليوم.. اجتماع “حاسم” لخمس كتل شيعية وتحالف القوى لحسم أمر الكابينة

اكدت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت, الأربعاء, ان المشهد السياسي بشان تمرير حكومة الكاظمي قد بدا ضبابيا خلال امس واليوم ولا يمكن لاحد ان يكهن بنجاح تمرير الحكومة، فيما كشفت عن اجتماع حاسم يضم دولة القانون والنصر والفتح واتحاد القوى وسائرون لغرض اتخاذ القرار النهائي والحاسم.

وقالت جودت في تصريح صحفي , ان “الحالة السياسية بشأن تمرير حكومة الكاظمي من عدمها بدأت تتغيير بسرعة مما جعلت الجو السياسي ضبابيا لايمكن لاحد ان يتكهن فيما ستمضي اليوم حكومة الكاظمي من عدمها او سيتكمل النصاب القانوني من عدمه”.

وأضاف ان “صفاء الجو الضبابي للحالة السياسية بشان الحكومة المكلفة سيتضح خلال الساعتين الأخيرتين من الموعد المحدد لانعقاد الجلسة”.

واوضحت، أن “جميع القوى السياسية منفردة حددت اجتماع حاسم ونهائي لنوابها وسياسيها عصر اليوم للتوصل الى قرار نهائي بشان الكابينة الوزارية ومنها تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون والنصر وربما سائرون، فضلا عن تحالف القوى” .