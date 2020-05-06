مقرر لجنة النزاهة: لن نحضرْ جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي

اكد مقرر لجنة النزاهة النيابية، الاربعاء، انه لن يحضر جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال النائب من محافظة البصرة عبد الأمير نجم المياحي في بيان "اننا لن نحضرْ جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي في حالِ لم يتم منح البصرة تمثيل وزاري أُسوة بإقليمِ كُردستان الذي يشترط ويختار مايعجبه".

الجدير بالذكرِ إنّ النائب الميّاحي قد حذّر في وقتٍ سابق من إقصاء الكفاءات البصرية في الكابينةِ الوزارية وعلى أيّ رئيس وزراء وباي مرحلة كانت مطالب بان يحقيق التوازن بين المحافظات.

وأضافَ المياحي ان 95‎%‎من ميزانية العراق هي من البصرةِ فيِ حين إنّ إقليم كردستان يأخذ ولايعطي، والبصرة لمْ تمثل تمثيلاً وزارياً حقيقياً يليق بها.