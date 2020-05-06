الحشد الشعبي يعلن تطهير مكيشيفة بالكامل

طهرت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الثلاثاء، ناحية مكيشيفة بالكامل، فيما دمرت عددا من المضافات التابعة لداعش الارهابي.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي، أن “العملية التي نفذت صباح اليوم من قبل الحشد الشعبي والقوات الأمنية في مكيشيفة في محافظة صلاح الدين تمكنت من مسح وتطهير الناحية بالكامل وتدمير عدد من المضافات التابعة لداعش الارهابي.

وشرعت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الثلاثاء، بعملية امنية في ناحية مكيشيفة في صلاح الدين للبحث عن فلول داعش الارهابي.