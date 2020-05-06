الهايس: المناطق المحررة ستسقط بيد داعش اذا انسحب الحشد الشعبي

بين رئيس مجلس انقاذ الانبار حميد الهايس، الثلاثاء، ان المطالبات السياسية بابعاد الحشد الشعبي من المناطق المحررة مجازفة في امن البلاد، فميا اوضح ان داعش سيعود للمناطق المحررة مجددا اذ انسحب الحشد الشعبي منها.

وقال الهايس في تصريح صحفي ان “ الحشد الشعبي متواجد في مناطق مهمة هي الشريط الحدودي والمناطق الصحراوية التي تنشط بها العصابات الارهابية”، لافتا الى ان “الحشد هي القوى الافضل من بين القوات الامنية تعاملا مع داعش كونهم خاصوا معارك سابقة معهم”.

واضاف ان “المطالبات بخروج الحشد من بعض القوى السياسية لا تصب بمصلحة امن المحافظات الغربية ومجازفة كبيرة”، مبينا ان “ داعش سيعود للمناطق المحررة مجددا فور خروج الحشد منها”.

واكد عضو لجنة الامن النيابية النائب كريم المحمداوي، في وقت سابق، أن من يطالب باخراج الحشد الشعبي من المدن المحررة غير وطني، مشيرا الى ان خروج الحشد من تلك المناطق ستسبب بفراغ امني.