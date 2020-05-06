تطويق أكثر من 16 منطقة في الانبار بعملية اسود الصحراء

كشف القيادي في حشد الانبار قطري العبيدي، الاثنين، المناطق المطوقة من قبل القوات الامنية في حملة اسود الصحراء غربي المحافظة، مبينا أن العملية تشمل أكثر من 16 منطقة جغرافية.

وقال العبيدي في تصريح صحفي إن “القوات الامنية من قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة والحشد الشعبي والعشائري وبدعم من طيران الجيش والقوات الامنية طوقت بالكامل مناطق وادي حوران والمدهم وأج وان ومعيشر والحسينات والكعرة وبيوت الموالي واودية ثميل والقذف ووادي حجر والضبعة وصحراء النخيب والصكار والهلبه وصياح ومعسكر الشيخين ومقالع الفوسفات “.

وأضاف، أن “القوات الامنية داهمت بعض ن تلك المناطق ذات التضاريس المعقدة وسط انباء عن مقتل عدد من خلايا ارهابي داعش والاستيلاء على اسلحة متنوعة من مخلفات الارهابين”،

مبينا ان “طيران الجيش والقوة الجوية يقومان بعمليات اسناد القوات الامنية في عمليات اقتحام تلك المناطق التي تضم اعدادا كبيرة من المضافات والانفاق السرية بحسب معلومات استخباراتية”.

يشار الى ان القوات الامنية أطلقت يوم أمس حملة أمنية واسعة النطاق لتعقب خلايا ارهابي داعش في مناطق صحراء الانبار الغربية.