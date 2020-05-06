نائب عن الفتح: ارسال طائرات للبصرة والاقليم لنقل النواب وجلسة منح الثقة بعد الافطار

اعلن تحالف الفتح، الثلاثاء، عن ارسال الحكومة طائرات خاصة الى محافظات البصرة واربيل والسليمانية لنقل نواب المحافظات الشمالية والجنوبية الى العاصمة بغداد لحضور جلسة منح الثقة، مبينا ان جلسة التصويت ستعقد بعد الافطار.

وقالت النائب عن الفتح زهرة البجاري في حديث صحفي ان “اغلب نواب المحافظات القريبة من العاصمة بغداد وصلوا تمهيدا لحضور جلسة الغد”.

واضافت ان “الحكومة ارسلت طائرات الى البصرة واربيل والسليمانية لنقل اعضاء البرلمان من المحافظات الجنوبية والشمالية الى العاصمة بغداد لحضور جلسة منح الثقة للمكلف مصطفى الكاظمي وكابينته الحكومية”.

واوضحت ان “جلسة منح الثقة ستعقد مساء بعد الافطار بنحو ساعتين للتفرغ والتصويت على حكومة الكاظمي ومنهاجه الحكومي من عدمه وفق قناعات النواب”.