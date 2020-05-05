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الصحة تعلن تسجيل 85 اصابة وشفاء 27 مصاباً من كورونا في العراق


أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، عن تسجيل 85 اصابة بفيروس كورونا وشفاء 27 مصاباً من الوباء في العراق.

وذكرت الوزارة في بيان ، انه "في الوقت الذي تشيد فيه وزارة الصحة والبيئة بجهود ملاكاتها المختلفة تدعو كافة أبناء الشعب العراقي أن يكونوا داعمين لها وأن يلتزموا بأوامر التباعد الاجتماعي وقواعد الوقاية الشخصية والمجتمعية حماية للجميع من خطر التفشي الوبائي ولمنع انتشار المرض بشكل أكبر".

وأضافت أنه "تم فحص (٥٨٩٨) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١١٣٤٨٤)".

وأشارت الوزارة، إلى أن "مختبرات الوزارة سجّلت لهذا اليوم (٨٥) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٥

بغداد/ الكرخ: ١٣

مدينة الطب: ١٦

النجف الأشرف: ٢

كربلاء: ١٣

كركوك: ١٢

البصرة: ١٩

ميسان: ١

المثنى: ٣

اربيل: ١

وأوضحت أن "الوفيات بلغت أربع حالات موزعة كالتالي:

حالتان في مدينة الطب

حالة واحدة في بغداد/الرصافة

حالة واحدة في البصرة

وأكدت الوزارة، أن "حالات الشفاء بلغت ٢٧ حالة، وكما يلي:

بغداد / الرصافة: ٥

مدينة الطب: ١

النجف الأشرف: ٢

السليمانية: ٧

اربيل: ٤

البصرة : ٣

كربلاء: ١

بابل: ٤

ولفتت إلى أن "مجموع الإصابات بلغت ٢٤٣١، ومجموع الوفيات ١٠٢، أما مجموع حالات الشفاء فقد بلغت ١٥٧١"، مبينة أن "عدد الراقدين الكلي بلغ ٧٥٨".

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