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وصول 197 عراقياً الى بغداد قادماً من القاهرة ضمن رحلة استثنائية


اعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، عن وصول 197 عراقياً الى بغداد قادماً من القاهرة ضمن رحلة استثنائية.

وقالت الوزارة في بيان  إن "(197) مواطناً عراقياً قادماً من القاهرة وصلوا الى ارض الوطن ضمن الرحلة الاستثنائية المجدولة لهذ اليوم الثلاثاء والخاصة باعادة العراقيين العالقين في مصر على متن الطائرة التي تحمل الطراز A321/YI-AGR التابعة لأسطول الناقل الوطني".

وفي سبيل مكافحة فيروس كورونا، اتخذت معظم دول العالم إجراءات استثنائية، تنوعت بين الإغلاق التام والعزل الكامل للمواطنين، وفرض حظر تجول استثنائي، ومنع التجمعات، وإلغاء الأحداث الرياضية والثقافية والاجتماعية والسياسية، ووقف حركة الطيران، إما بشكل جزئي أو كلي.

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