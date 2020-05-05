الدفاع المدني يعلن اخماد حريقين في ابنية تجارية وسط بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن اخماد حريقين داخل أبنية تجارية وسط العاصمة بغداد. ريقين في ابنية تجارية وسط بغداد

وذكرت المديرية في بيان ان "فرق الدفاع المدني تمكنت ظهر اليوم، من السيطرة واخماد حادثين حريق منفصلين اولهما كان داخل بناية تجارية في منطقة الكرادة داخل قرب ساحة كهرمانة نشب الحريق في عدد من المحال التجارية وما ان تمت السيطره على النيران واخماد الحادث حتى اندلع حادث حريق اخر في منطقة الكرادة خارج قرب حلويات ابو عفيف داخل بناية (متجر ايكيا) التجارية المكونة من ثلاثة طوابق".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني استعانت بعجلة السلم لإنقاذ عدد من العمال المحصورين في طوابق البناية التجارية المحترقة وتمكنت من السيطرة واخماد النيران دون وقوع اصابات او خسائر بشرية".