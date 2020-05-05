النجباء تعلق على رسالة منسوبة للسفير الاميركي

علّق رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء علي الأسدي، الثلاثاء، على رسالة منسوبة للسفير الأمريكي موجهة للكتل السياسية الشيعية.

وقال الأسدي في تغريدة على موقعه في "تويتر" :"العجب العجب حين نرى سفير أمريكا الشر يبعث رسالة الى الزعامات السياسية اشبه ما تكون بالتهديدات"

وأضاف :"أين الشرفاء والغيارى وأصحاب المبدأ الذي عرفوا بمواقفهم الشجاعة لإظهار الحق والرد على الباطل؟"، متساءلاً لماذا الصمت والخنوع.. الا من يلطمه ويسكته؟".

واوضح الأسدي، :"أصحوا أيها السياسيون من سباتكم العميق".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي يوم امس الاثنين، رسالة منسوبة للسفير الاميركي في بغداد ماثيو تولر يحث فيها على ضرورة التصويت على حكومة مصطفى الكاظمي.