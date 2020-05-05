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تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا وحالتي شفاء في النجف


سجلت محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، إصابتين جديدتين بفايروس كورونا، كما سجلت شفاء مصابين اثنين.

وقالت الدائرة في بيان  إن "مختبر الصحة العامة في النجف قام بإجراء 182 فحصاً لحالات مشتبه بها ومن ضمنها 61 نموذجاً من نماذج المسح العشوائي و8 نماذج من عينات الحجر في ضيافة الدائرة".

وأضافت، أنه "تبين من خلال الفحوصات وجود حالتين موجبتين وعلى النحو التالي: حالة مشتبه بها خاضعة للتحريات الوبائية في //النجف - كوفة - حي ميسان شارع الجامع، حالة مشتبه بها خاضعة للتحريات الوبائية في //النجف - حي الجزيرة قرب مدرسة الشعب ".

من جانبه، قال مصدر طبي في النجف في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مصابين بفايروس كورونا في النجف تماثلا للشفاء اليوم الثلاثاء".

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