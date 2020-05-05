جريمة بشعة تهز الموصل.. شرطة نينوى تعتقل الجناة وتروي التفاصيل

هزت جريمة "بشعة" مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، حدثت بحق طفل تعرض للاغتصاب والقتل شمال غربي المدينة، كشفت تفاصيلها شرطة المحافظة، التي اعلنت اليوم الثلاثاء، اعتقال الجناة.

وقالت في بيان حول الحادثة، إنه باشراف مباشر من قبل قائد شرطة نينوى وبعد تشكيل فريق عمل مكون من ضباط تحقيق اكفاء من ( مديرية شرطة النصر ومكافحة الاجرام وام الربيعين وزمار ) وبالتعاون من قبل قاضي التحقيق المختص ومدير الطب العدلي وبعد جمع المعلومات والادلة وخلال ٧٢ ساعة تم كشف جريمة قتل بحق الطفل ( ش. و ) الذي يبلغ من العمر ( ٨ سنوات ).

وأوضحت أن الطفل تعرض لجريمة اغتصاب وقتل بشعة بواسطة الضرب بالحجر و"بلوك" البناء على الراس ادى الى وفاته بالحال في منطقة ( دوميز عين زالة )، موضحة أنه تم القبض على المجرمين الفاعلين وهما كل من ( ا ن م ج ) و ( ع ش ع ج ) ، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما وتدوين اقوالهما بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفهما وفق المادة ٤٠٦ / أ.

ولفت البيان الى أنه تم القبض عليهما في منطقة ( دوميز عين زالة ) التابعة لناحية زمار شمال غربي مدينة الموصل.

وتداولت مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين صورا صادمة للطفل القتيل، التي هزت الشارع العراقي خصوصاً في الموصل.