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نائب: مؤامرة امريكية تحرك داعش للهجوم على المناطق المحررة يوميا


حذر عضو في مجلس النواب، الثلاثاء، من ما سماه "مؤامرة امريكية خبيثة" تحرك تنظيم داعش لشن هجمات يومية على المناطق المحررة وبشكل يومي مستغلة وضع البلد و"جائحة كورونا"، مطالبا وزارة الدفاع والحشد الشعبي بتنفيذ حملة عسكرية واسعة للقضاء على بقايا هذا التنظيم "باسرع وقت".

وقال النائب منصور البعيجي في بيان صحفي ان حركة عصابات داعش وهجماته في عدد من المناطق هي عبارة عن مؤامرة خبيثة تسعى الى اعادة سيناريو عصابات داعش الارهابية، من قبل امريكا، بعد ان صوتنا على اخراجهم من اراضينا لذلك على الجميع ان يتكاتف لافشال هذه المؤامرة الخبيثة .

وحذر البعيجي الحكومة الحالية التي تدير البلد من قيام عصابات داعش الارهابية بأستغلال الوضع الراهن الذي يمر به البلد ومايشهده من اوضاع استثنائية بسبب جائحة كورونا وتأخر تشكيل الحكومة الجديدة من خلال شن هجمات ارهابية بعدة مناطق محررة تستهدف فيه قطعاتنا العسكرية من الحشد الشعبي والجيش وقواتنا الامنية الاخرى بشكل مستمر، مطالبا وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي بحملة عسكرية واسعة للقضاء على بقايا هذه العصابات الاجرامية بجميع المناطق التي تم استهدفها والقضاء عليهم نهائيا باسرع وقت من اجل الحفاظ على اراضينا المحررة .

واضاف البعيجي على الجميع التكاتف فيما بينهم من اجل منع عودة الارهاب متمثلا ب‍داعش الى الاراضي العراقية والحفاظ على مدننا خالية وامنه من هذه العصابات الاجرامية بعد ان قدمنا الدماء الزكية لتحرير اراضينا وطرد هذه العصابات خارجها لذلك نأمل من الجميع ان يدرك الخطر الحقيقي لعصابات داعش والعمل معا لطردها وعدم السماح لعودتها نهائيا اكراما لدماء الشهداء .

 

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