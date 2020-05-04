صحة النجف تعلن مغادرة 55 ملامسا ووافدا لاماكن الحجر الصحي

اعلنت دائرة صحة النجف، الاثنين، عن مغادرة 55 ملامسا ووافدا لاماكن الحجر الصحي.

وقال مدير قسم الصحة العامة بشار كمونة في بيان ان "٥٥ ملامسا ووافدا غادروا أماكن الحجر الصحي يومي امس واليوم من بينهم ٢٨ وافدا من دول مختلفة وذلك بعد سحب عينات منهم وعدم ظهور اعراض مرضية لديهم و٢٧ ملامسا لحالات مرضية سابقة".

واضاف ان "هؤلاء المحجورين من وافدين وملامسين امضوا مدة الحجر لصحي البالغة ١٤ يوما دون ان تظهر عليهم اعراض مرضية"، موضحا ان "٢٨ وافدا قادمين من ثمان دول و٢٧ملامسا لأربع حالات مرضية سابقة غادروا الحجر الصحي".

واكد ان "وبمغادرتهم يكون المجموع الكلي للمحجورين المتبقين ٢٢٣ محجورا من بينهم ٦١ وافدا"، مقدما "شكره وتقديره للعتبات المقدسة لدعمها واسنادها في توفير اماكن الاقامة والاطعام للمحجورين".

من جانبه قال مدير وحدة الامراض التنفسية في قسم الصحة العامة ليث الموسوي ان "الوافدين المغادرين توزعوا على الدول التالية مصر 8 المانيا 1 لبنان 4 الكويت 4 روسيا 2 الاردن 1 ايران 6 اذربيجان 2".