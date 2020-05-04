الصحة تعلن تسجيل 50 اصابة وشفاء 54 مصاباً من كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، عن تسجيل 50 اصابة وشفاء 54 مصاباً من كورونا في العراق.

وذكرت الوزارة في بيان، انه "تم فحص (٤٣٢٤) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( ١٠٧٥٨٦)".

وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت لهذا اليوم (٥٠) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٩

بغداد/ الكرخ: ١٦

مدينة الطب: ٦

البصرة: ١٤

ذي قار: ٣

المثنى: ٢

وأوضحت أن "الوفيات : حالة واحدة في بغداد/الرصافة"، مؤكدة أن "حالات الشفاء بلغت ٥٤ حالة ، وكما يلي:

بغداد / الرصافة: ١٦

بغداد / الكرخ : ٥

مدينة الطب: ٢

النجف الأشرف: ٢

البصرة : ١

المثنى: ١٣

ذي قار: ١

بابل: ٢

واسط: ٣

اربيل: ٢

السليمانية: ٧

وأشارت الوزارة، إلى أن "مجموع الإصابات بلغ ٢٣٤٦، فيما بلغ مجموع الوفيات ٩٨، أما مجموع حالات الشفاء فقد بلغ ١٥٤٤"، مبينة أن "مجموع الراقدين الكلي بلغ ٧٠٤ ".