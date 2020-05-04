قوة مشتركة من ​الجيش والحشد تقتحم "وادي الحسينيات" غرب الانبار

اعلن نائب قائد عمليات الانبار للحشد احمد نصر الله، الاثنين، عن اقتحام قوة مشتركة من الجيش والحشد "وادي الحسينيات" غرب محافظة الانبار.

وقال نصر الله في حديث صحفي إن "قوة مشتركة بين قيادة عمليات الانبار للحشد والفرقة السابعة وفوج صفين اقتحمت وادي الحسينيات غرب محافظة الانبار والذي يعد مخبئاً للدواعش لما يحويه من تضاريس صعبة من انفاق واودية صغيرة".

واشار الى أن "عملية اسود الصحراء مستمرة بتنسيق عال بين الحشد الشعبي والعشائري والجيش العراقي لملاحقة فلول الارهابيين في صحراء الانبار الغربية".