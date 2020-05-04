سانا: القوات الأمريكية تعمل على نقل إرهابيين من سجون الحسكة لقواعدها بالعراق

كشفت وكالة الانباء السورية "سانا"، الاثنين، عن قيام القوات الأمريكية بالعمل على نقل "إرهابيين" من سجون في الحسكة إلى قواعدها في العراق.

ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية قولها، إن "قوات الاحتلال الامريكية تعمل على نقل إرهابيي تنظيم (داعش) من السجون التي تسيطر عليها مجموعات (قسد) في محافظة الحسكة إلى قواعدها في العراق".

وأشارت المصادر إلى أن "ست عجلات لقوات الاحتلال الأمريكية دخلت من العراق اليوم، وتوجهت إلى أحد السجون شرق مدينة الشدادي وعادت باتجاه الأراضي العراقية ويعتقد أنها قامت بنقل عدد من إرهابيي داعش”.

وأوضحت الوكالة، أن "قوات الاحتلال الأمريكية قامت في السابع والعشرين من الشهر الماضي بنقل عدد من إرهابيي تنظيم داعش من مدينة الشدادي بريف الحسكة إلى العراق".