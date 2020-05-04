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شفاء حالة مصابة بكورونا في كربلاء


اعلنت دائرة صحة كربلاء ، الإثنين ، عن شفاء حالة مصابة بفيروس كُورونا في المحافظة.

وقال مدير إعلام الدائرة سليم كاظم في بيان  إن "مريضة تبلغ من العمر ( 12 ) عاماً من المُصابين بكورونا قد شُفيت من الفايروس ، وغادرت ردهة الحُميات ( الحياة ) لإنعاش المُصابين في مدينة الإمام الحسين ( ع ) الطبية”

واضاف كاظم ان" عدد المُتعافين من الفيروس ارتفع الى (81 ) مريضاً "، مبينا ان " الحصيلة الإجمالية للمُصابين بالفيروس في عموم المحافظة وصلت الأن إلى ( 93 ) حالة ، بضمنها ( 7 ) حالات وفاة " .

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شفاء حالة مصابة بكورونا في كربلاء
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