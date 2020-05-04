النفط: تجهيز مستشفى الصدر بالبصرة بجهاز مفراس تطابقي بكلفة 1.35 مليون دولار

أعلنت وزارة النفط، الاثنين، عن تجهيز مستشفى الصدر بالبصرة بجهاز مفراس تطابقي بكلفة 1.35 مليون دولار.

وقال وزير النفط ثامر الغضبان في بيان له "حرصت الوزارة وتشكيلاتها على تقديم الدعم للمؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات ومساهمتها في تقليل معاناة المواطنين، فضلا عن دور الوزارة في تعظيم الموارد المالية للبلاد بالرغم من التحديات التي تواجه العراق والعالم اجمع المتمثلة بانخفاض الاسعار وانتشار جائحة كورونا".

وأضاف ان "شركة نفط البصرة مركز الاشعاع في مستشفى الصدر التعليمي في محافظة البصرة بجهاز مفراس تطابقي (CT Simulater) بمواصفات عالمية، وبكلفة بلغت 1.35 مليون دولار وذلك من اجل توفير أفضل الخدمات الصحية التشخيصية المتكاملة لمعالجة مرضى السرطان، مشيرا الى ان الجهاز سيتم تشغيله واستخدامه في المستشفى اعتباراً من شهر تشرين الاول المقبل".

وأشار الغضبان الى ان "دعم وزارة النفط لم يتوقف عند ذلك ، فقد كان لها دور كبير في دعم المؤسسات الصحية في المحافظات في مواجهاتها لجائحة كورونا حيث قامت الوزارة بتخصيص مبالغ لدوائر الصحة في المحافظات بواقع 200 مليون دينار عراقي و تخصيص مليار دينار للدوائر الصحية في العاصمة بغداد، فضلا عن تخصيص مبالغ للمحافظات الكبيرة نسبيا مثل البصرة وذي قار وميسان وواسط بمبلغ 2 مليون دولار لكل محافظة لدعم الدوائر الصحية في توفير المستلزمات الضرورية والأدوية لمكافحة فايروس كورونا" .

وتابع ان "الوزارة قدمت الدعم اللوجستي من خلال انشاء المستشفيات الميدانية وتاهيل فنادق وتجهيز كرفانات في عدد من المحافظات لتكون مكان للحجر الصحي، كما قامت بعض الشركات النفطية بتصنيع المعقمات والجل الكحولي ومواد التعفير اللازمة لأغراض الوقاية من انتشار الفايروس وتجهيزها للوزارات المعنية والمحافظات لتعفير الابنية والأحياء والدور السكنية" .