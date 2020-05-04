الأخبار

النفط: تجهيز مستشفى الصدر بالبصرة بجهاز مفراس تطابقي بكلفة 1.35 مليون دولار


أعلنت وزارة النفط، الاثنين، عن تجهيز مستشفى الصدر بالبصرة بجهاز مفراس تطابقي بكلفة 1.35 مليون دولار.

وقال وزير النفط ثامر الغضبان في بيان له "حرصت الوزارة وتشكيلاتها على تقديم الدعم للمؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات ومساهمتها في تقليل معاناة المواطنين، فضلا عن دور الوزارة في تعظيم الموارد المالية للبلاد بالرغم من التحديات التي تواجه العراق والعالم اجمع المتمثلة بانخفاض الاسعار وانتشار جائحة كورونا".

وأضاف ان "شركة نفط البصرة مركز الاشعاع في مستشفى الصدر التعليمي في محافظة البصرة بجهاز مفراس تطابقي (CT Simulater) بمواصفات عالمية، وبكلفة بلغت 1.35 مليون دولار وذلك من اجل توفير أفضل الخدمات الصحية التشخيصية المتكاملة لمعالجة مرضى السرطان، مشيرا الى ان الجهاز سيتم تشغيله واستخدامه في المستشفى اعتباراً من شهر تشرين الاول المقبل".

وأشار الغضبان الى ان "دعم وزارة النفط لم يتوقف عند ذلك ، فقد كان لها دور كبير في دعم المؤسسات الصحية في المحافظات في مواجهاتها لجائحة كورونا حيث قامت الوزارة بتخصيص مبالغ لدوائر الصحة في المحافظات بواقع 200 مليون دينار عراقي و تخصيص مليار دينار للدوائر الصحية في العاصمة بغداد، فضلا عن تخصيص مبالغ للمحافظات الكبيرة نسبيا مثل البصرة وذي قار وميسان وواسط بمبلغ 2 مليون دولار لكل محافظة لدعم الدوائر الصحية في توفير المستلزمات الضرورية والأدوية لمكافحة فايروس كورونا" .

 

وتابع ان "الوزارة قدمت الدعم اللوجستي من خلال انشاء المستشفيات الميدانية وتاهيل فنادق وتجهيز كرفانات في عدد من المحافظات لتكون مكان للحجر الصحي، كما قامت بعض الشركات النفطية بتصنيع المعقمات والجل الكحولي ومواد التعفير اللازمة لأغراض الوقاية من انتشار الفايروس وتجهيزها للوزارات المعنية والمحافظات لتعفير الابنية والأحياء والدور السكنية" .

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النفط: تجهيز مستشفى الصدر بالبصرة بجهاز مفراس تطابقي بكلفة 1.35 مليون دولار
عرس يتسبب باصابة 15 شخصا بكورونا في منطقة العكيلات التابعة الى الكاظمية
صحة البصرة تسجل 14 إصابة بفيروس كورونا وشفاء حالة واحدة
العثور على 70 عبوة ناسفة وتفجير خمسة انفاق غرب نينوى
الخلافات على الكابينة مازالت قائمة ونائب يؤكد وجود رغبة غير معلنة بعدم تمريرها
لليوم الثالث على التوالي.. لا اصابات جديدة بكورونا في النجف
القضاء يتحدث عن "إهانة" مؤسسات الدولة وموظفيها
النزاهة: صدور أمر استقدام بحق مدير عام في وزارة الصناعة
خروج خط ميرساد الايراني في ديالى عن الخدمة بسبب عمل إرهابي
القبض على 9 مطلوبين بالارهاب في كركوك
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.3
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 325.73
ريال سعودي 315.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.74
التعليقات
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
مرتضى : ان شاء الله يبيعولنا مسلة حامورابي وبوابة النصر وكل الاثار العراقية المهربة.. اللهم افقرهم واغننا ...
الموضوع :
بسبب كورونا فرنسا تبيع "أثاثها العريق" لدعم المستشفيات بالمواد الطبية
مرتضى : والنعم منهم ومن كل شريف يساهم في بناء وطنه.. اذا تكاتف العراقيين فسيتخطون كل الصعاب ويتقدمون في ...
الموضوع :
رجال أعمال عراقيون مقيمون بالصين يتبرعون لبلدهم بـ 30 طنا من المساعدات الطبية
مرتضى : تحالف الكذابين لعنهم الله.. ...
الموضوع :
تحالف العدوان بقيادة السعودية يعلن وقف إطلاق النار في اليمن
مرتضى : اللهم فرج عن شيعة البحرين والجزيرة العربية اللهم دمر الطغمة الفاسدة الحاكمة هناك اللهم فك اسرانا وسجنائنا ...
الموضوع :
أنين شعوب جزيرة العرب!  
مرتضى : متى ما سلم الاقليم نفط كركوك كاملا بيد الحكومة المركزية ..صار له الحق في صرف رواتب موظفيه ...
الموضوع :
الاقليم يرسل ‘فاتورة صادمة’ الى بغداد: ادفعوا هذه المبالغ!
مرتضى : هذا ما يسمى حب الوطن ... اللهم زد في قلوبنا حب الوطن .. لا يتطور اي بلد ...
الموضوع :
رجال أعمال عراقيون مقيمون بالصين يتبرعون لبلدهم بـ 30 طنا من المساعدات الطبية
مرتضى : امريكا المسؤول الاول عن كورونا الم تنتجه هي.. ...
الموضوع :
واشنطن: سنحمل الصين مسؤولية تضرر العالم بشان اخفاء معلومات عن كورونا
فيسبوك