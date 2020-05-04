النزاهة: صدور أمر استقدام بحق مدير عام في وزارة الصناعة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، عن صدور أمر استقدام بحق مدير عام في وزارة الصناعة والمعادن بتهمة هدر المال العام.

وقالت الهيئة في بيان إن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة اصدرت أمر استقدام بحق مدير عام في وزارة الصناعة والمعادن، على خلفية قيامه بالصرف خلافاً للتعليمات والضوابط الخاصة بعقود المشاركة".

ونبَّهت الدائرة إلى "وجود تهمة هدرٍ في المال العام ناتجةٍ عن تصرُّف المتهم، قادت إلى إصدار القضاء أمر الاستقدام في القضية؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".