انطلاق عمليات اسود الصحراء في العراق

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، عن انطلاق عمليات أسود الصحراء، مبينة ان العملية تهدف الى ملاحقة العناصر الإرهابية والقاء القبض على المطلوبين.

وقالت الخلية في بيان"بإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت صباح اليوم الإثنين عمليات أسود الصحراء، لتفتيش مناطق ( وادي حوران ...الحسينيات الكعره اچ٢وادي الحلكوم وصولا الى الحدود الدولية)".

واضافت ان "العملية اشتركت فيها قيادات عمليات الانبار والجزيرة والحشد الشعبي غرب الانبار وقطعات الحشد العشائري ضمن القاطع وبتسعة محاور باسناد طيران الجيش والقوه الجوية"،

مشيرة الى ان "العملية جاءت لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة العناصر الإرهابية والقاء القبض على المطلوبين".

واكدت ان "العملية منذ اطلاقها صباح اليوم، اسفرت لغاية الان عن قتل ثلاثة قياديين من عصابات داعش الارهابية في منطقة المدهم، وتفجير عجلة تحمل عبوات ناسفة".