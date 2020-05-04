الأخبار

محافظ النجف يقدم اعتذاره لزوار ذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب عليه السلام


قدم محافظ النجف لؤي الياسري، الاحد، اعتذاره لزوار ذكرى شهادة الامام علي (ع)، فيما اشار الى انه سيتم تطبيق خطة امنية وعملية استباقية في بادية النجف.

وقال الياسري في مؤتمر صحافي عقده اليوم "نعتذر من الزوار بمناسبة شهادة الإمام علي عليه السلام، لاننا لن نستطيع استقبالهم"، مبينا "سنبقى على الوضع الحالي بالمحافظة بشأن الحظر لحين تجاوز الأزمة وخلو النجف من اي حالة اصابة بكورونا".

واضاف "سنطبق خطة امنية وعملية استباقية خلال الأيام القادمة في بادية النجف، وهناك ثلاث أطواق امنية في الحدود بين أربع محافظات الأنبار والنجف وكربلاء والديوانية"، مشيرا الى ان "هناك تنسيق حتى مع السعودية لضبط الحدود".

فيما اكد قائد شرطة المحافظة العميد فائق الفتلاوي خلال المؤتمر "نحن مستعدون ومتكاملي العدة والعدد ومسيطرين على كل الطرق النيسيمه مع المحافظات أو الباديه من جهة السعودية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اعتقال متهم ينتحل صفة ضابط برتبة عقيد في الموصل
محافظ النجف يقدم اعتذاره لزوار ذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب عليه السلام
رئيس اركان الجيش يوجه بتحصين المواضع الدفاعية ونقاط التفتيش ومواصلة العمل التعرضي
مقتل اربعة ارهابيين من "داعش" شرق سامراء
الاستخبارات تعلن اعتقال الارهابي "ابو طلحة الأنصاري" في الموصل
خلية الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن ما حدث اليوم في ديالى والدور
احباط عملية تسلل "داعش" الارهابي الى جرف الصخر
الفتح: المنهاج الحكومي للكاظمي خالي من اي رؤية اقتصادية للازمة المالية
الصحة تعلن تسجيل 77 اصابة وشفاء 17 مصاباً من كورونا في العراق
صحة البصرة تعلن اجمالي الإصابات بفيروس كورونا في قضاء الهارثة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 76.57
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
مرتضى : ان شاء الله يبيعولنا مسلة حامورابي وبوابة النصر وكل الاثار العراقية المهربة.. اللهم افقرهم واغننا ...
الموضوع :
بسبب كورونا فرنسا تبيع "أثاثها العريق" لدعم المستشفيات بالمواد الطبية
مرتضى : والنعم منهم ومن كل شريف يساهم في بناء وطنه.. اذا تكاتف العراقيين فسيتخطون كل الصعاب ويتقدمون في ...
الموضوع :
رجال أعمال عراقيون مقيمون بالصين يتبرعون لبلدهم بـ 30 طنا من المساعدات الطبية
مرتضى : تحالف الكذابين لعنهم الله.. ...
الموضوع :
تحالف العدوان بقيادة السعودية يعلن وقف إطلاق النار في اليمن
مرتضى : اللهم فرج عن شيعة البحرين والجزيرة العربية اللهم دمر الطغمة الفاسدة الحاكمة هناك اللهم فك اسرانا وسجنائنا ...
الموضوع :
أنين شعوب جزيرة العرب!  
مرتضى : متى ما سلم الاقليم نفط كركوك كاملا بيد الحكومة المركزية ..صار له الحق في صرف رواتب موظفيه ...
الموضوع :
الاقليم يرسل ‘فاتورة صادمة’ الى بغداد: ادفعوا هذه المبالغ!
مرتضى : هذا ما يسمى حب الوطن ... اللهم زد في قلوبنا حب الوطن .. لا يتطور اي بلد ...
الموضوع :
رجال أعمال عراقيون مقيمون بالصين يتبرعون لبلدهم بـ 30 طنا من المساعدات الطبية
مرتضى : امريكا المسؤول الاول عن كورونا الم تنتجه هي.. ...
الموضوع :
واشنطن: سنحمل الصين مسؤولية تضرر العالم بشان اخفاء معلومات عن كورونا
فيسبوك