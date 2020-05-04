رئيس اركان الجيش يوجه بتحصين المواضع الدفاعية ونقاط التفتيش ومواصلة العمل التعرضي

وجه رئيس اركان الجيش الفريق الاول ركن عثمان الغانمي، الاحد، بتحصين المواضع الدفاعية ونقاط التفتيش ومواصلة العمل التعرضي على "الارهاب".

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن "رئيس اركان الجيش وجه قادة الاجهزة العسكرية والامنية بتحصين المواضع الدفاعية ونقاط التفتيش ومواصلة العمل التعرضي على فلول الارهاب".

وأضاف البيان أن الغانمي "وجه بتكثيف الجهد الاستخباراتي من خلال التعامل بكل سرعة ودقة مع المعلومات الأمنية، بالاضافة الى تحديث الخطط باستمرار وفق التحديات التي تواجه قاطع المسؤولية".