خلية الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن ما حدث اليوم في ديالى والدور

اصدرت خلية الاعلام الامني، الاحد، بيانا بشأن ما حدث اليوم في ديالى والدور.

وقالت الخلية في بيان ان "تعرضا ارهابيا استهدف إحدى نقاط السرية الأولى في فوج مغاوير فرقة المشاة الخامسة، في قرية عين ليلى قرب دلي عباس بمحافظة ديالى"، مبينة ان "ذلك ادى الى جرح مقاتل".

واضافت ان "القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات ديالى اجرت عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية أقدمت على إطلاق قنابر هاون سقطت على قرية كلعيه حاوي العظيم ضمن قاطع الفوج الثاني في لواء المشاة الثامن عشر".

وفي قضاء الدور اكدت الخلية ان " عناصر من عصابات داعش الارهابية تتعرض على نقطة ١٧ التابعة إلى الفوج الثالث في اللواء ٢١ بالحشد الشعبي في منطقة العيث شمال شرقي جلام الدور"، مشيرة الى ان "الحادث ادى الى جرح مقاتلين إثنين من الحشد الشعبي".