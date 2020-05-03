الفتح: المنهاج الحكومي للكاظمي خالي من اي رؤية اقتصادية للازمة المالية

انتقد تحالف الفتح، الاحد، المنهاج الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مؤكدا خلوه من اي حلول اقتصادية للمشاكل المالية التي تعاني منها البلاد.

وقال النائب عن الفتح حنين قدو في حديث صحفي ان “رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قدم منهاج مختصر جدا ولم يتطرق فيه الى العديد من المواضيع المهمة على الساحة”.

واضاف ان “المنهاج خلا من اي نظرة او خطة اقتصادية للمشاكل المالية التي يعاني منها البلد”، مبينا ان “المنهاج لم يحتوي على اي خطة حول تامين رواتب الموظفين للأشهر المقبلة في ظل تداعيات انهيار اسعار النفط”.

وكان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي اعلن، الخميس الماضي، عن تقديم منهاجه الحكومي بعد توقيعه الى مجلس النواب للاطلاع عليه