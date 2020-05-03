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الصحة تعلن تسجيل 77 اصابة وشفاء 17 مصاباً من كورونا في العراق


اعلنت وزارة الصحة، الاحد، عن تسجيل 77 اصابة وشفاء 17 مصاباً من كورونا في العراق.

وقالت الوزارة في بيان ، إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (٧٧) إصابة في العراق موزعة كالتالي، بغداد/ الرصافة: ٢٣، بغداد/ الكرخ: ٢٣، مدينة الطب: ٩، البصرة: ٨، كركوك: ٥، المثنى: ٨، أنبار: ١".

وأضاف أن "الوفيات بلغت: حالتين، حالة واحدة في بغداد/الرصافة وحالة في كربلاء"، مشيراً الى أن "الشفاء بلغ: ١٧ حالة ،  النجف الأشرف: ٢، البصرة : ٩، الديوانية: ١، ذي قار: ١، بابل: ١، اربيل: ٣".

ولفت البيان الى أن "مجموع الإصابات : ٢٢٩٦، ومجموع الوفيات: ٩٧، ومجموع حالات الشفاء: ١٤٩٠".

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