مصدر امني يكشف حقيقة اعلان حالة الانذار القصوى في بغداد

كشف مصدر امني، الاحد، حقيقة اعلان حالة الانذار القصوى في بغداد، مشيرا الى أنه لا يوجد شيء يدعو للقلق.

وقال المصدر إن "بعض المواقع تداولت خبر اعلان حالة الانذار القصوى ج في العاصمة، الوضع تحت السيطرة ولا شيء يدعو للقلق والقوات الامنية متواجدة ومسيطرة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هنالك توجيهات بالتشديد فقط في مناطق اطراف العاصمة تحسبا من وقوع اي طارئ بعد التعرضات الاخيرة التي حصلت في بعض المحافظات".