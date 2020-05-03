تعليمات جديدة لخلية الازمة في البصرة من بينها الاعتقال لمقيمي مجالس العزاء

البصرة علي المالكي

اعلن محافظ البصرة ورئيس خلية الازمة في المحافظة "اسعد العيداني" عن "اتخاذ اجراءات مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين" ، فيما كشف عن "تمديد حظر التجوال في عموم مناطق المحافظة الى السابع من شهر ايار الجاري" .

واضاف "العيداني" ان "خلية الازمة وجهت بمنع اقامة مجالس العزاء ومناسبات الافراح خلال الفترة الحالية" ، كاشفا عن "اتخاذ اجراءات مشددة بحق المخالفين من بينها الاعتقال" .

وتابع "العيداني" ان "مجالس العزاء تشكل تهديدا حقيقيا للصحة العامة وتأثيرا مباشرا على المدينة بالكامل" ، منوها الى ان "الوضع في البصرة لايزال تحت السيطرة" .

وكشف "العيداني" عن "وجود بعض الصعوبات التي تواجه عمل الكوادر الصحية في اجراء الفحوصات الميدانية ونقل المشتبه بهم الى اماكن العزل الصحي" ، لافتا الى ان "القوات الامنية سترافق المفارز الطبية من اجل المساعدة وحث المصابين والملامسين للامتثال الى تعليمات الجهات المعنية" .

واوضح "العيداني" ان "محافظة البصرة خصصت اكثر من ثلاثة مليارات دينار لاجراءات مكافحة فيروس كرونا" ، لافتا الى ان "مديرية الصحة في المحافظة ستحدد ابواب صرف هذه الاموال وكيفية الاستفادة منها" .

وبخصوص الدعم الحكومي قال العيداني ان "صحة البصرة حصلت على ملياري دينار من تبرعات البنك المركزي العراقي فيما نفى الاخبار التي تتحدث عن تخصيص مبالغ طائلة للمرضى الراقدين في المستشفيات الحكومية .