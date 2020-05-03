البلداوي يحدد أسباب تزايد نشاط داعش في صلاح الدين وديالى

حدد النائب عن محافظة صلاح الدين محمد البلداوي , الاحد , عدة أسباب التي ساهمت في ازدياد نشاط خلايا داعش في تنفيذ هجمات إرهابية داخل المحافظة ومثلها في محافظة ديالى , متوقعا ان تزداد الهجمات في قابل الأيام .

وقال البلداوي في تصريح صحفي, ان ” داعش والقاعدة هما اداتان بيد الامريكان ان لم نقل انهما صنيعة واشنطن وان الذي جرى في صلاح الدين وديالى من هجمات إرهابية له عدة أسباب منها العمل على اضعاف الحكومة المقبلة خاصة وانها امام مفاوضات مع الجانب الأمريكي لغرض الانسحاب من البلاد ” .

وأضاف ان “الكثير من عوائل الدواعش تمت اعادتهم بشكل عشوائي دون تدقيق امني ومايزال العديد منهم متمسكين بالفكر المتطرف وكان الاجدى من الحكومة والجهات الأمنية الى عزلهم في معسكرات خاصة لمعالجة الأفكار المتطرفة التي يحملونها”، مشيرا إلى أنهم “يمثلون قنابل موقوته داخل المجتمع” .

وتابع : “اما السببين الاخرين فهو وجود خلل في المنظومة الادارية في المحافظة نتيجة التدخلات السياسية وابعاد الشخصيات الكفؤة بحجج طائفية وسياسية وكذلك ابعاد القيادات الأمنية من التي شاركت في عمليات التحرير بحجة الاستبدال ومراعاة التوازن في المحافظة ”