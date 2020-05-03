الحشد الشعبي يعلن تثبيت جهد هندسي في مكيشيفة وتزويدها بكاميرات لمطاردة داعش

أعلن المعاون التنفيذي لرئيس اركان الحشد الشعبي نعمة الكوفي، الاحد، تثبيت جهد هندسي للحشد الشعبي في ناحية مكيشيفة بمحافظة صلاح الدين، فيما أكد أنه سيتم تعزيز الناحية بكاميرات من اجل تعزيز جهود التصدي لفلول “ داعش الارهابي”.

وقال الكوفي في بيان لاعلام الحشد الشعبي إن “ الحشد الشعبي كان في حالة انعقاد واجتماع مستمر خلال الساعات الماضية لتعقب الهجوم الإرهابي الغادر الذي تعرضت له ناحية مكيشيفة”.

وأضاف الكوفي، أنه “سيتم تثبيت جهد هندسي للحشد الشعبي في الناحية، فضلا عن تزويدها بكاميرات من اجل تعزيز جهود التصدي لفلول داعش الإرهابي”، مؤكدا أن “ الحشد الشعبي لن يدخر جهدا بمد يد العون لاهالي الناحية”.

وكان معاون آمر اللواء 35 في الحشد الشعبي فرحان خضير الدير، أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، مقتل ثلاثة من عناصر داعش الإرهابي والعثور على عدة مضافات في عملية أمنية بمحاذاة نهر دجلة في محافظة صلاح الدين.