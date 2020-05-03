مصدر نيابي: تحالف الحلبوسي لن يصوت على الكاظمي لهذا السبب

أفاد مصدر نيابي مطلع، الاحد، بان تحالف القوى برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لن يصوت على حكومة الكاظمي في جلسة منح الثقة المزمع عقدها الأسبوع الجاري.

وقال المصدر إن “الخلاف الحاد والعميق بين جبهة خميس الخنجر وجبهة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي جعل الاخير يهدد بمقاطعة جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي”.

وأوضح، أن “الكاظمي سيمنح عدة وزارات للمكون السني من خلال التفاوض مع خميس الخنجر الجديدة”،

مبينا أن “تحالف المدن المحررة جلس مع رئيس الوزراء المكلف ومنحه الضوء الاخضر في اختيار شخصيات سنية بحرية تامة على عكس تيار محمد الحلبوسي الذي يرفض ترشيح اسماء بعينها”.

ولفت الى أن “هذا الأمر جعل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يتراجع عن دعم حكومة رئيس الوزراء المكلف”.