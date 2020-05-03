قيادي بالحشد: هجوم صلاح الدين محاولة للملمة اوراق داعش بالمحافظة وبدعم اميركي

عد القيادي في الحشد الشعبي قصي الانباري، الاحد، هجوم صلاح الدين بانه محاولة لإعادة تنظيم اوراق عصابات داعش الارهابية وفرض سيطرتها ضمن مخطط ودعم اميركي، مؤكدا انه لن ينجح.

وقال الانباري في حديث صحفي ان “واشنطن تخطط لإعادة تنظيم داعش الارهابي في العراق خصوصا في محافظتي صلاح الدين والانبار من خلال بوابة صحراء الانبار وسلسلة جبال حمرين”.

واضاف ان “هجوم صلاح الدين الاخير في مكيشيفة هو محاولة لإعادة ترتيب اوراق داعش بالمحافظة وبدعم وتخطيط امريكي”، مشيرا الى ان “واشنطن مولتهم بكافة الامدادات لتنفيذ الهجوم”.

وافاد ان “تلك الخطط لن تنجح ولكنها تتطلب يقضه وعمليات موسعة بحثا عن مضافات داعش الحاضنة لهم للقضاء عليها”.