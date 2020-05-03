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الحشد الشعبي يعلن مقتل أميرين بـ”داعش” الارهابي في” المطيبيجة”


اعلن القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الاحد، عن مقتل اثنين من ابرز امراء داعش الارهابي في المطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.

وقال الحسيني في حديث صحفي ان” استخبارات الحشد الشعبي بالتنسيق مع طيران الجيش نجحا في تعقب هدف مهم لداعش في عمق المطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين واستهدافه ما ادى الى مقتل اثنين من امراء داعش الارهابي”.

واضاف الحسيني،ان” العملية تؤكد قدرات استخبارات الحشد الشعبي في تعقب داعش في مناطق معقدة من ناحية التضاريسط، لافتا الى أن “احد القتيلين قيادي ضمن مايسمى بولاية ديالى في تنظيم داعش ومتورط بسلسلة من الاعمال الارهابية في ديالى وبقية المحافظات”.

وكانت استخبارات الحشد الشعبي نجحت في اصطياد العديد من الاهداف المهمة لداعش هخلال الاشهر الماضية.

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