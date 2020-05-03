الحشد الشعبي يقتل ثلاثة “دواعش” بعملية أمنية في صلاح الدين

أعلن معاون آمر اللواء 35 في الحشد الشعبي فرحان خضير الدير، الأحد، مقتل ثلاثة من عناصر داعش الإرهابي والعثور على عدة مضافات في عملية أمنية بمحاذاة نهر دجلة في محافظة صلاح الدين.

وقال الدير في بيان لاعلام الحشد الشعبي، إن “قوات الحشد الشعبي نفذت عملية أمنية في الجزر الواقعة بمحاذاة نهر دجلة ردا لشهداء مكيشيفة”، مبينا أن “العملية اسفرت عن مقتل ثلاثة دواعش”.

وأضاف الدير، أنه “تم العثور ايضا على عدة مضافات للتنظيم الإرهابي، فضلا عن أسلحة أميركية الصنع وعملات اجنبية تابعة لفلول داعش الإرهابي”.