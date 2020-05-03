التقاعد تنفي تبليغها باستقطاع نسبة من رواتب المتقاعدين

نفت الهيأة العامة للتقاعد، الاحد (3 أيار 2020)، تبليغها باستقطاع نسبة من رواتب المتقاعدين.

وقال رئيس هيأة التقاعد، أحمد الساعدي، في تصريح صحفي نقلته وكالة الانباء العراقية الرسمية: "لم نُبلغ باستقطاع نسبة من رواتب المتقاعدين".

وكانت وسائل اعلام محلية، وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تناولت أنباء تحدثت عن استقطاع ما نسبته 12% من رواتب المتقاعدين لهذا الشهر، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، قال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين البرلمانية، فاضل جابر، إن الرواتب المخصصة لشبكة الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين مؤمنة حتى نهاية العام الحالي.

وذكر جابر في تصريح صحفي، أن "رواتب شبكة الحماية الاجتماعية تعد خطا احمر ولا يمكن ان تمس من قبل اي جهة، بل على العكس نسعى لزيادة المنح الحكومية للأسر الفقيرة وهناك دراسات اعدتها اللجنة لإضافة اعداد اخرى لشمولهم كمستفيدين بشبكة الحماية الاجتماعية".

ودعا الحكومة الى "اعداد دراسات وخطط لمواجهة انخفاض اسعار النفط وجائحة كورونا" مبينا ان "العراق يمتلك موارد اقتصادية هائلة وهذه الازمات قد تكون فرصة حقيقية لدعم القطاعات الاقتصادية ومحاربة الفاسدين".

وطالب جابر حكومة الكاظمي وبعد منحها الثقة "بالعمل على تأمين قطاع الاتصالات، كما توجد بذمة الشركات مبالغ مالية تصل الى مليار و500 مليون دولار".

وكشف النائب عن "وجود موارد اخرى يمكن ان تعوض خسارات القطاع النفطي مثل ايرادات المنافذ الحدودية وغيرها، اذ يمكن للحكومة السيطرة على تلك الموارد ودعم الموازنة مع تأمين كل متطلبات البلد من رواتب ودعم المشاريع وتحقيق أرباح مستقرة".