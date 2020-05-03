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انطلاق عمليات لملاحقة بقايا داعش في 3 محافظات بأمر من عبد المهدي


انطلقت عملية عسكرية، اليوم الاحد (03 أيار 2020)، لتعقب خلايا تنظيم داعش في 3 محافظات، بأمر من القائد العام للقوات المسلحة المستقيل، عادل عبدالمهدي.

وقال الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة، عبدالكريم خلف، في تصريح صحفي، إنه "تنفيذاً لاوامر القائد العام للقوات المسلح، عادل عبدالمهدي، انطلقت عمليات عسكرية لملاحقة بقايا داعش في محيط صلاح الدين وغرب ديالى والانبار.

وكانت قيادة العمليات المشتركة ، أكدت السبت 2 آيار 2020، إن هجوم داعش الأخير في مكيشيفة وبلد في محافظة صلاح الدين لا يعني انه بات قادراً على التوغل نحو المدن فيما كشفت عن طبيعة المناطق التي يتواجد فيها التنظيم حالياً.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في مقابلة متلفزة إن " هجوم داعش الارهابي فجر اليوم يشير إلى أن المجاميع الإرهابية تواجه ضغطا كبيرا بعد تلقيها ضربات قوية آخرها ما قامت به عمليات صلاح الدين وسامراء وديالى في منطقة مطيبيجة وما حصلت عليه من أجهزة ومعدات ومعلومات استخبارية مكنتها من تنفيذ ضربات مهمة".

وعن طبيعة المناطق التي ينتشر فيها داعش الارهابي أوضح الخفاجي ان " التنظيم يتواجد حاليا في المناطق الوعرة وسلاسل الجبال والوديان وايضا الجزر التي تتوسط نهر دجلة ويتحرك في المناطق الوعرة ويختبئ في الصحراء أيضا ولا يستطيع التوغل نحو المدن لإن لا إمكانية لديه للتطويع وإدارة موارده المالية".

وكشف ان " طائرات اف 16 العراقية نفذت قبل 10 أيام ضربة قوية بجزيرة غرب الدور بناء على معلومات استخبارية قتل على إثرها 14 ارهابيا بينهم اجانب وهي منطقة تخزين وتسليح للتنظيم".

وأضاف إن " داعش الارهابي مراقب في هذه المناطق لمدة 24 ساعة عبر الكاميرات والاستطلاع الجوي والمصادر التي توفر المعلومات للقوات الامنية والتي وفرت معلومات مهنة وخاصة في شهر رمضان" كاشفاً ان "التنظيم عمد إلى استخدام قناصين لضرب الكاميرات في محاولة منه لايقاف فاعلية مراقبته".

وعن طبيعة الوضع في تلك المناطق وإمكانية تسلل مسلحين بداعش اليها لفت المتحدث باسم العمليات المشتركة الى " ضرورة تدقيق قاعدة البيانات للعائدين الى تلك المناطق لمعرفة فيما إذا نفِذ مطلوبون ولن نتجه لتغيير قيادات امنية الا بعد النتائج التي تخرج بها اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة فجر اليوم".

وكانت خلية الإعلام الأمني، كشفت، أمس السبت، تفاصيل استشهاد 10 منتسبين من الحشد الشعبي بهجوم لعصابات داعش في محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان ان" ستة مقاتلين استشهدوا بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية استهدف خلاله في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، نقطة تابعة الى لواء ٣٥ بالحشد الشعبي في منطقة مكيشيفة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".

وأضافت، "واثناء توجه قوة من مقر اللواء ذاته لغرض التعزيز انفجرت عبوة ناسفة على هذه القوة، مما ادى الى استشهاد ثلاثة مقاتلين وجرح اربعة آخرين".

وأشارت الخلية إلى "استشهد مقاتل بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية استهدف خلاله ،  قوة تابعة للواء ٤١ بالحشد الشعبي في قرية تل الذهب بناحية يثرب ضمن قاطع عمليات سامراء".

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