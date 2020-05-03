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القبض على قاتل بوقت قياسي من ارتكابه الجريمة في كربلاء


تمكنت شرطة محافظة كربلاء المقدسة من القاء القبض على قاتل خلال وقت قياسي من ارتكابه الجريمة نتيجة للجهود الامنية العالية وبأشراف قائد شرطة كربلاء المقدسة اللواء احمد علي زويني.

وبينت شرطة المحافظة ان جريمة القتل حصلت نتيجة مشاجرة بين احد الأشخاص وهو صاحب محل للصيرفة مع جيرانه وهما شخصان اخران ضمن منطقة اليرموك في حي العامل بكربلاء المقدسة مما أدى للقيام بالاعتداء على صاحب الصيرفة بواسطة آلات جارحة ادت الى مقتله .

فتم القبض على احد المتهمين فيما تستمر جهود القوات الامنية للقبض على المتهم الآخر وسيتم تقديمه للقضاء لينال جزاءه العادل وفق القانون .

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