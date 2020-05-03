البصرة تسجل ثماني إصابات جديدة بفايروس كورونا وتسع حالات شفاء

اعلنت دائرة صحة البصرة اليوم الاحد عن تسجيل اصابة ثمانية اشخاص بفيروس كورونا فيما تماثل تسعة آخرين للشفاء، دون تسجيل وفيات ضمن موقفها الوبائي اليومي للفيروس.

وقال الدائرة في بيان رسمي ان الحالات الثمانية التي سجلت في المحافظة اليوم خمسة منها اكتشفت عن طريق الرصد الوبائي الفعال وثلاثة حالات عن طريق مراجعتها المستشفيات.

واضاف البيان ان عدد الحالات الموجبة التراكمية بلغ 476 حالة بواقع (17 وفيات + 223 شفاء + 236 قيد العلاج ).

وتابع ان عدد الفحوصات الـ PCR التي اجريت في مختبرات الصحة العامة في البصرة للحالات المشتبه بها بلغ 98 حالة وعدد الفحوصات المرسلة الى مختبر مدينة الطب ببغداد بلغ 220 حالة.

واشار الى ان مجمل الفحوصات المختبرية بلغ 318 فحصا والعدد التراكمي لفحوصات الـ PCR بلغ 7685.

ونوه البيان الى وجود 263فحص في بغداد لم تظهر نتائجه من بغداد الى الان.