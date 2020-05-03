الاستخبارات العسكرية تعثر على مخبأ للعبوات الناسفة في الرطبة بالانبار

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، العثور على مخبأ للعبوات الناسفة في الرطبة بالانبار.

وقالت المديرية في بيان ان " مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء الاول وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من الوصول الى مخبأ للعبوات الناسفة شمال قاعدة الوليد غرب قضاءالرطبة بالانبار".

واضافت، ان "المخبا بداخله ٤ عبوات اسطوانية و٢ على شكل جلكان و٣ مساطر تفجير بالاضافة الى اسلاك وقداحات، وقد تم التعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بها"