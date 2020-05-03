وفاة امرأة مصابة بفايروس كورونا في كربلاء

أفاد مصدر طبي في كربلاء، الأحد بوفاة امرأة مصابة بفايروس كورونا، كانت تعاني من مرض عضال.

وقال المصدر إن "امرأة مصابة بفايروس كورونا توفيت، لترتفع أعداد الوفيات جراء الفايروس في كربلاء الى 7 حالات".

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المتوفية تبلغ من العمر ٥٢ عاماً وتعاني من مرض عضال وتخضع للعلاج الكيميائي".

ويبلغ عدد حالات الوفاة في عموم العراق جراء فايروس كورونا ٩٥ حالة، بحسب آخر إحصائية أصدرتها وزارة الصحة أمس السبت.