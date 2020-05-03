انطلاق عملية عسكرية في صحراء الأنبار

أعلنت قيادة عمليات الأنبار، الأحد، انطلاق عملية عسكرية لملاحقة "الإرهابيين" في عمق صحراء المحافظة.

وقالت القيادة في بيان مقتضب إن قواتها "تنفذ عملية عسكرية بوادي ثميل ووادي القذف وجزيرة الكرمة والنعيمية في عمق الصحراء لمطاردة العناصر الإرهابية".

وكان اللواء الثاني التابع لفرقة العباس القتالية اعلن، في بيان له، اليوم الاحد، أن "قوة نارية من قطعات اللواء الثالث المدرع المتجحفل مع لوائه رد محاولة تقرب من مرتزقة داعش للحدود الخارجي لناحية النخيب من جهة صحراء الرمادي".