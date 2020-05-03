الأخبار

مشاهد حرق محاصيل الحنطة تعود للواجهة في صلاح الدين


عادت مشاهد حرق المحاصيل الزراعية، بعد نشوب حريق في حقل للحنطة في مناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين .

وقال مصدر صحفي في المحافظة، إن حريقا نشب، في ساعة متقدمة من ليلة امس، في حقل لمحاصيل الحنطة من جهة محطة الكهرباء الشمالية في قضاء بيجي،

موضحا أنه لليوم الثاني على التوالي تحرق مساحات مزروعة من الحنطة في مناطق متفرقة في صلاح الدين، دون معرفة الاسباب او الجهة التي تقف وراءه.

وشهدت حقول الحنطة في ناحية العظيم بمحافظة ديالى حوادث حرائق مشابهة الاسبوع الماضي، دون التوصل الى نتائج تحقيقات تظهر الاسباب او الجهة التي تقف وراءه.

وتأتي حوادث الحرائق هذه بعد اعلان وزارة الزراعة تحقيق انتاج وفير من محصول الحنطة المحلي لهذا العام، وهي حوادث مشابهة لما شهدته مساحات وساعة من محافظات عدة العام الماضي.

وتوقعت وزارة الزراعة في وقت سابق أن يتجاوز انتاج الحنطة لهذا العام ستة ملايين طن، والوصول الى الاكتفاء الذاتي التام لتغطية متطلبات البطاقة التموينية ، مشددة على منع دخول اي كميات من محصول الحنطة لدول الجوار خلال فترة موسم الاستلام لحين انتهاء استلام المحصول.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وفاة امرأة مصابة بفايروس كورونا في كربلاء
انطلاق عملية عسكرية في صحراء الأنبار
صحة النجف: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي
مشاهد حرق محاصيل الحنطة تعود للواجهة في صلاح الدين
الاتحاد الوطني يناقش اللامركزية ويوجه طلباً للحزب الديمقراطي
القوات الامنية تحاصر عدد من ارهابيي داعش في قرية لزاكه بالشرقاط
مصدر: احباط محاولة تسلل لارهابيين من داعش بمحيط النخيب
مقتل شخص واصابة اربعة بنزاع عشائري في الناصرية
مطالب بتواجد الحشد الشعبي بأغلب مناطق صلاح الدين
الملحقية الثقافية الإيرانية في العراق تنشر جزءا من وصية الشهيد قاسم سليماني
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 76.57
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
مرتضى : ان شاء الله يبيعولنا مسلة حامورابي وبوابة النصر وكل الاثار العراقية المهربة.. اللهم افقرهم واغننا ...
الموضوع :
بسبب كورونا فرنسا تبيع "أثاثها العريق" لدعم المستشفيات بالمواد الطبية
مرتضى : والنعم منهم ومن كل شريف يساهم في بناء وطنه.. اذا تكاتف العراقيين فسيتخطون كل الصعاب ويتقدمون في ...
الموضوع :
رجال أعمال عراقيون مقيمون بالصين يتبرعون لبلدهم بـ 30 طنا من المساعدات الطبية
مرتضى : تحالف الكذابين لعنهم الله.. ...
الموضوع :
تحالف العدوان بقيادة السعودية يعلن وقف إطلاق النار في اليمن
مرتضى : اللهم فرج عن شيعة البحرين والجزيرة العربية اللهم دمر الطغمة الفاسدة الحاكمة هناك اللهم فك اسرانا وسجنائنا ...
الموضوع :
أنين شعوب جزيرة العرب!  
مرتضى : متى ما سلم الاقليم نفط كركوك كاملا بيد الحكومة المركزية ..صار له الحق في صرف رواتب موظفيه ...
الموضوع :
الاقليم يرسل ‘فاتورة صادمة’ الى بغداد: ادفعوا هذه المبالغ!
مرتضى : هذا ما يسمى حب الوطن ... اللهم زد في قلوبنا حب الوطن .. لا يتطور اي بلد ...
الموضوع :
رجال أعمال عراقيون مقيمون بالصين يتبرعون لبلدهم بـ 30 طنا من المساعدات الطبية
مرتضى : امريكا المسؤول الاول عن كورونا الم تنتجه هي.. ...
الموضوع :
واشنطن: سنحمل الصين مسؤولية تضرر العالم بشان اخفاء معلومات عن كورونا
عدي : ان من الضروري التخلص من كل هذة الآفات الضارة التي تفتك وتنهب الشعب العراقي باسم الدين وغيرها ...
الموضوع :
المالكي يطلق سراح شيخ الارهابيين(تركي طلال الكرطاني)
حسين كاظم : لماذا لم نرى هذه المذكرات على شكل كتاب ...
الموضوع :
هذا ما حصل في الزنزانة حينما اعترفت تحت وطأة التعذيب عام ١٩٧٦ (الحلقة الاولى)
فيسبوك