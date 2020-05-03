مطالب بتواجد الحشد الشعبي بأغلب مناطق صلاح الدين

طالب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين السابق احمد الكريم، الأحد، بتواجد الحشد الشعبي في اغلب مناطق المحافظة، محذرا من عودة سيطرة تنظيم "داعش" عليها.

وذكر بيان للحشد الشعبي ، إن "الكريم قال في تصريح على هامش اجتماعه بقيادة الحشد بالمحافظة، نعول كثيرا على الحشد الشعبي ونطالب بان يمسك أغلب مناطق المحافظة من اجل تفادي الخروقات التي تحصل بين الحين والاخر".

واضاف الكريم، بحسب البيان، إن "تنظيم داعش الارهابي ينوي شن هجمات شرسة في شهر رمضان لإعادة الوضع الى ما كان عليه في 2014".