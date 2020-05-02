الملحقية الثقافية الإيرانية في العراق تنشر جزءا من وصية الشهيد قاسم سليماني

نشرت الملحقية الثقافية الإيرانية في العراق، كتاب "وصية شهداء المقاومة" قائد فيلق القدس الجنرال الشهيد قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس، باللغة العربية.

وبحسب قناة "العالم"جری إعداد ونشر كتاب "وصية الشهيدين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس باللغة العربية، بالتعاون بين الملحقية الثقافية الإيرانية ومركز الأبحاث الإسلامية في بغداد، ورغم ظروف منع التجوال في بغداد وكربلاء، وأصبح جاهزا للتوزيع".

وقال الشهيد قاسم سليماني، في وصيته: "أخواتي وأخواني المجاهدين في هذا العالم، يا من أعرتم جماجمكم لله ووضعتم أرواحكم على أكفكم وعرضتموها للبيع في سوق الحب الإلهي، اعلموا أن الجمهورية الإسلامية هي مركز للإسلام والتشيع. واليوم فإن إيران هي مقر الحسين بن علي. واعلموا أن الجمهورية الإسلامية تمثل حرما، وإذا بقي هذا الحرم، فإن سائر العتبات المقدسة ستبقى، وإذا قضى العدو على هذا الحرم، فلن يبقى حرم، لا الحرم الإبراهيمي ولا المسجد النبوي".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم 3 كانون الثاني الماضي، في هجوم هجوم غادر جبان نفذته طائرة دون طيار، بينما وصفت إيران الهجوم بـ"إرهاب الدولة"، وتوعدت بالانتقام.

وفي 8 كانون الثاني، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة "عين الأسد"، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.