الانبار: تأهب أمني كبير على خلفية هجوم مكيشيفة

أعلن قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، السبت، بان القوات الامنية المنتشرة في مناطق مختلفة من مدن المحافظة اتخذت اقصى درجات الحيطة والحذر بعد هجوم داعش الأخير في صلاح الدين.

وقال المحلاوي إن “القوات الامنية المنتشرة في مناطق مختلفة من مدن الانبار اتخذت اجراءات امنية غير مسبوقة تمثلت بإعلان التأهب التام لإحباط أي تعرض لخلايا عصابات داعش الاجرامية يستهدف القطعات العسكرية “.

وأضاف، أن “هذه الاجراءات تأتي على خلفية قيام عناصر من عصابات داعش الاجرامية بشن هجمات على القطعات الامنية في محافظة صلاح الدين التي ترتبط حدودها بمدن الانبار”.

وبين أن “القوات الامنية داهمت عدد من المناطق الغربية باتجاه الشريط الحدودي مع سوريا ضمن الاجراءات الاحترازية لمنع وقوع أي خروقات امنية وسد كافو الثغرات الأمنية”.